Эксперты Национального исследовательского центра "Здоровое питание" составили рейтинг продуктов, которые лучше всего подходят для завтрака, сообщает "Комсомольская правда".
На первое место специалисты поставили овсянку. Диетологи в прошедшие десятилетия открыли в ней много полезных свойств.
Одно из них – содержание бета-глюканов. Этот полезный подвид клетчатки помогает поддерживать чувство сытости длительное время, что позволяет не делать вредных перекусов до самого обеда.
Однако зацикливаться именно на таком завтраке не следует. Медики доказали, что разнообразие в питании лучше влияет на человека, чем приверженность к какому-то одному, пусть и очень полезному продукту.
Поэтому можно чередовать овсянку с другими кашами, избегая круп с высоким гликемическим индексом – манки и пшенки.
Второе место отдано фруктам. Их потребление на завтрак позволяет поддерживать стабильный вес, а также помогает получать витамины и клетчатку в необходимом количестве.
Следует избегать слишком сладких фруктов (бананы, виноград, дыня), отдавая предпочтение богатым клетчаткой продуктам: яблокам и грушам.
На третье место поставили белковый завтрак. Он может состоять из яиц, рыбы, чечевицы, смеси из бобовых на гарнир.
Такой завтрак насытит организм и снабдит его полезными веществами. Например, в яичном желтке содержатся незаменимые витамины группы B. Однако слишком часто их есть не стоит – по оценке некоторых ученых, это может повысить холестерин в крови.
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