Знаменитая чума Юстиниана охватила не только Византию, но и средневековую Британию, Францию, Испанию и другие уголки Европы, причем в то время существовал не один, а сразу несколько разных штаммов чумы, сообщает РИА "Новости".

Человечество пережило несколько масштабных эпидемий с похожими симптомами, которые описываются как "чума".

Первой из них стала так называемая чума Юстиниана, вспыхнувшая в Византии и в Средиземноморье в середине VI века. Она унесла жизни свыше 100 миллионов человек.

Другим похожим эпизодом была средневековая "черная смерть", уничтожившая около трети жителей Европы в середине XIV века.

Генетикам удалось извлечь останки ДНК этих бактерий из костей их жертв и доказать, что все они вызывались разными, но похожими штаммами одной и той же бактерии – Yersinia pestis.

Сначала немецкие ученые нашли следы средневековой "черной смерти" в костях жертв чумы, погибших во время эпидемии в Марселе в 1722 году.

Затем ученые выяснили, что картина была столь же сложной во время Юстиниановой эпидемии. Для этого они "воскресили" и сопоставили между собой восемь геномов древней Yersinia pestis.

Для этого ученые собрали почти две сотни скелетов и зубов людей, живших в двух десятках регионов Европы в первом тысячелетии нашей эры, и попытались выделить из них обрывки ДНК чумной палочки.

Ее следы присутствовали в нескольких десятках образцов, однако только восемь из них сохранились достаточно хорошо, чтобы палеогенетики смогли восстановить полные геномы этих микробов.

Их анализ показал, что масштабы эпидемии Юстиниана серьезно недооценивались – она охватила не только Византию, но и всю Европу, достигнув даже Британских островов, расположенных в нескольких тысячах километров от Византии.

Были обнаружены сразу несколько штаммов Yersinia pestis, похожих друг на друга и происходящих из одного источника.

При этом у них был целый ряд небольших, но существенных различий в архитектуре их генома. По сути, в каждом регионе Европы свирепствовала "своя" версия Юстиниановой чумы, отличающаяся от соседей на несколько мутаций.

Эти наборы мутаций, как отмечают генетики, указывают на то, что чума распространялась с востока на запад, периодически возвращаясь назад и вызывая новые эпидемии. Единственным исключением стала Британия, на чьей территории господствовали более "примитивные" версии Yersinia pestis.

Примечательно, что все штаммы античной чумы потеряли тот же набор генов, мешавший бактериям избегать внимания иммунных клеток, что и средневековая "черная смерть" на последних этапах ее существования.

Его ликвидация одновременно позволила чуме дольше существовать в теле ее жертвы и не вызывать мощную ответную реакцию.