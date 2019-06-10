Протяженный участок по улице Попова закроют для трамваев в Барнауле на двое суток.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, в связи с проведением ремонтных работ тепловой сети в районе остановки "Спортивный клуб "Темп" движение трамваев по улице Попова от улицы Антона Петрова до улицы Власихинской будет закрыто с 19:00 14 июня до 22:00 16 июня.
Движение трамваев по маршрутам будет организовано следующим образом:
- маршрут №2 будет закрыт;
- маршрут №7: депо №3 – улица Малахова – улица Антона Петрова, далее по маршруту на остановке "Кордон";
- Маршрут №10: станция "Пивзавод" – улица Власихинская – улица Малахова – проспект Космонавтов – проспект Калинина – улица Северо-Западная – улица Антона Петрова – улица Малахова – улица Власихинская – станция "Пивзавод".
Комментарии
В выходные Попова-Павлик перекресток колом стоял из-за перекрытой дороги.