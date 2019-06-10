Протяженный участок по улице Попова закроют для трамваев в Барнауле на двое суток.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, в связи с проведением ремонтных работ тепловой сети в районе остановки "Спортивный клуб "Темп" движение трамваев по улице Попова от улицы Антона Петрова до улицы Власихинской будет закрыто с 19:00 14 июня до 22:00 16 июня.
Движение трамваев по маршрутам будет организовано следующим образом:
- маршрут №2 будет закрыт;
- маршрут №7: депо №3 – улица Малахова – улица Антона Петрова, далее по маршруту до остановки "Кордон";
- Маршрут №10: станция "Пивзавод" – улица Власихинская – улица Малахова – проспект Космонавтов – проспект Калинина – улица Северо-Западная – улица Антона Петрова – улица Малахова – улица Власихинская – станция "Пивзавод".
Комментарии
В выходные Попова-Павлик перекресток колом стоял из-за перекрытой дороги.
сколько можно останавливать движение на одной из самых оживленных улиц города? это бесконечно будет?
не бурчите пусть делают
не бурчите пусть делают
до бесконечности? это по-сути один из самых населенных участков. и как делают? мимо шел - стоят в яме. где сроки хоть какие? это бесконечно можно делать
Вы че все разнылись то???? Заколебали! Все такие нежные.... Да как бы они не вели ремонтные работы все равно все будет не так!! Так что ждем когда сделают! А по поводу выходных.. все знали что там ремонт.. и все равно туда прутся!! Путей объезда ведь нет!
10.06.2019 15:34
- гость -
Зачем переться на этот перекресток, зная что там проблемы?
Объездов минимум два.