Более 360 спортсменов и профессиональных туристов из России, Казахстана, Монголии и Китая приехали на Международный туристско-спортивный фестиваль "Большой Алтай", который с 9 по 15 июня проходит в Смоленском районе Алтайского края. Организаторами мероприятия являются правительство Алтайского края и Ассоциация детского и молодежного туризма региона.

В воскресенье, 9 июня, в ущелье Щеки на реке Песчаной состоялось торжественное открытие фестиваля. Гостей и участников приехали поприветствовать представители краевого правительства, депутаты Госдумы и краевого парламента, спортсмены, общественники.

"Алтайскому краю выпала честь принимать эти состязания. Убеждены, что нет лучшего способа для развития наших отношений, чем такие встречи. Наши алтайские места никого не могут оставить равнодушными. Богатый, щедрый, красивый Алтай всегда остается в наших сердцах и заставляет вернуться снова. Желаю всем участникам фестиваля хорошей погоды, достойных состязаний и, конечно, побед", – сказал заместитель председателя правительства края, министр экономического развития региона Павел Дитятев.

Хороших результатов командам пожелал и губернатор Ховдского аймака Монголии Буганцуль Дугэржав. По его словам, фестиваль является одним из значимых проектов, который имеет большое значение для дружбы спортсменов Алтая и приграничного сотрудничества в рамках международного проекта "Наш общий дом – Алтай".

"Наш общий дом – Алтай" – это межрегиональная организация, созданная для развития связей и сотрудничества регионов, входящих в макрорегион Алтай. От России – это Республика Алтай и Алтайский край, от Монголии – Ховдский и Баян-Ульгийский аймаки, от Китая – Синьцзян-Уйгурский автономный район и от Казахстана – Восточно-Казахстанская автономная область.

Мероприятие проходит раз в два года, поочередно на территории одного из четырех государств. Впервые он прошел в 2013 году в Монголии, в 2015-м в Китае, в 2017 – в Казахстане и теперь, в 2019 году, в России.

"Идея проведения молодежных спортивных игр в природной среде возникла в Белокурихе семь лет назад. Ее поддержали во всех регионах – участниках координационного совета. Сегодня мы встречаем уже четвертый фестиваль", – добавил секретарь Международного координационного совета "Наш общий дом – Алтай", уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин.

Он напомнил, что девиз совета: "Горы не разделяют людей, горы их объединяют".

В 2019 году горы объединили более 360 спортсменов из России, Китая, Монголии, Казахстана. За статус самых спортивных должны были побороться команды их Узбекистана, Армении, но по техническим причинам они не смогли приехать на фестиваль. 360 человек – это участники первых трех дней соревнований. На состязания по автотранспорту и на День России в Белокурихе приедет еще несколько десятков спортсменов. Плюс около 150 волонтеров и организаторов, которые обеспечивают проживание, питание, досуг участников, а также организуют все соревнования.

В течение этой недели пройдут состязания по рафтингу, рыболовному спорту, альпинизму, скалолазанию, вело- и автотуризму, спортивному ориентированию, перетягиванию каната, армрестлингу, борьбе, парапланеризму и мотопарапланеризму, а также по спортивному туризму (пешеходные, водные, велосипедные, горные, комбинированные, авто-, мотодистанции) – всего 17 видов спорта и туризма.

9 июня в Смоленском районе уже прошли соревнования по рафтингу, скалолазанию и городошному спорту. В понедельник, 10 июня, соревнуются в автотуризме, рафтинге, скалолазании, велотуризму, городошному спорту и борьбе куреш. Каждый день проходит и культурная программа, не только для досуга, но и для обмена культурными ценностями.

Что важно, все участники живут в одинаковых условиях: спят в туристических палатках, едят за одним столом полевую кухню. Лагерь разбит в живописном ущелье Щёки на реке Песчаная в Смоленском районе. Среди участников и профессиональные спортсмены, и любители. Сюда приехали, что называется, и стар, и млад. И каждому есть что показать и чему поучиться.

Соревнования оценивают высококвалифицированные судьи. Основная бригада из Алтайского края, в том числе судьи всероссийской категории по различным видам спорта. Есть представитель международной федерации спортивного туризма из Белоруссии, инспекторы по рафтингу из республики Алтай и Москвы, представитель международной федерации рафтинга из Новой Зеландии.

Кстати, президент России Владимир Путин на Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в 2018 году отметил, что "Большой Алтай" и маршрут "Алтай — Золотые горы" становятся новыми региональными туристическими брендами. И региона намерен эти бренды и дальше развивать.