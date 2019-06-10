Глава ПФР Антон Дроздов анонсировал запуск технологии автоматического выявления бедных россиян, сообщает РИА "Новости".
По его словам, система разработана для помощи в реализации главной национальной цели – снизить уровень бедности в два раза.
Тестирование нововведения пройдет на базе восьми регионов России: Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областях, а также в Приморском крае, Кабардино-Балкарии и Татарстане.
В случае если эксперимент признают успешным, технологию распространят на всю территорию страны.
Комментарии
и сколько денег стоит сия технология? хотите дешевый вариант? все у кого з\п меньше 25 тыщ - тот нищий - профит- не благодарите
т.е. теперь массово прикидываемся не бедными? Иначе система прибьет!
Когда уже им пропишут таблетки от дурости?
они и так там все под какими то таблЭтками
А выявленным присвоят статус "Автобедняк"?
Антон, Антон.... Что-то не согласен он
1917 год, октябрь. В собственном доме на Невском сидит барыня, внучка
декабриста. Услышав шум на улице просит своего дворника узнать, что там
происходит.
- Барыня, революция там! - возвращается дворник.
-О, как замечательно! - радуется барыня - мой дед мечтал о революции!
А сходите, голубчик, и узнайте чего же хотят революционеры?!
- Барыня, они хотят чтобы не было богатых - говорит вернувшись дворник.
- Странно - задумчиво произносит барыня - а мой дед хотел чтобы не было
бедных!
2019. Праправнучка декабриста. Мечты прапрадеда уже сбываются?
ла-ла-ла говорит барышня