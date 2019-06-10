Вспышка менингококковой инфекции зафиксирована в Новосибирске, сообщает НГС.
По словам областного замминистра здравоохранения Константина Хальзова с 30 мая по 9 июня в региональные больницы попало 25 человек.
Все больные госпитализированы. Большинство из них проживают в Дзержинском и Октябрьском районах Новосибирска.
Хальзов заверил участников оперативного совещания, что медучреждения обеспечены необходимым количеством вакцины.
Минздрав совместно с Роспотребнадзором тщательно следят за ситуацией. В конце недели ее изучит санитарно-эпидемиологическая комиссия.
Менингококковая инфекция – это острое инфекционное заболевание, совмещающее целую группу заболеваний, которые имеют разнообразные клинические проявления: от назофарингита до менингококкового сепсиса и менингита.
Объединяет их то, что все они вызываются менингококками, которые переносятся воздушно-капельным путем.
Менингококковая инфекция представляет опасность, так как широко распространена, скоротечна, может вызывать тяжелые осложнения и привести к летальному исходу.
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