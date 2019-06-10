У молодежного управленческого форума "Алтай. Территория развития" (АТР) есть перспектива получить федеральный статус. Об этом сегодня, 10 июня, заявил полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, который вместе с губернатором Алтайского края Виктором Томенко принял участие в церемонии открытия форума.

"С каждым годом форум переходит на новый уровень, границы АТР расширяются. Это говорит о том, что молодежный управленческий форум сегодня актуален, молодежь интересуется этой темой. Мы открываем новые площадки, выходим на другой уровень гостей, экспертов. Важен результат: если есть мотивация, интерес – молодежь едет сюда", – сказал Сергей Меняйло. При этом, по его словам, одним из самых важных результатов АТР является его популярность среди молодежи.

"Современная молодежь станет лидером перемен. На таких форумах, как у нас, воспитываются наши лидеры, здесь есть возможность показать, раскрыть себя. Такие события дают возможность самореализоваться, а любая самореализация – это повышение уровня жизни. Форум живет, расширяет свои границы и становится с каждым годом интереснее", – сказал полпред.

Следующее перспективное направление форума – это возможность получить федеральный статус, отметил Меняйло. "Перспективы и возможности для этого есть. Все зависит от нас. Но для того чтобы встать на новую ступень, надо потрудиться. Самое главное – что результативность форума мы видим. Это общение, знакомство, обучение, передача опыта участников. А у Алтайского края есть что показать и есть что посмотреть", – сказал полпред президента.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подчеркнул, что АТР доказал свою результативность во многих направлениях: "Во-первых, мы, Алтайский край, продолжаем оставаться гостеприимными хозяевами, и к нам приезжают гости из разных регионов и из разных стран. Они узнают Алтайский край и рассказывают о нем у себя на родине.

Во-вторых, наша молодежь, которая участвует в форуме, может завязать контакты со своими сверстниками, и возможно это окажется дружбой на всю жизнь. В-третьих, на форуме присутствуют уже состоявшиеся люди, которые могут обменяться своими достижениями, опытом. Есть возможность поучиться у экспертов, которые работают на форуме. А у нас в этом году серьезно обновился состав экспертов, а это новые знания и новая информация. 10-летняя история АТР показала жизнеспособность и результативность форума, и я думаю, что мы будем продолжать эту традицию", – отметил губернатор.

Напомним, в Алтайском крае 10 июня открылся форум АТР-2019. В этом году в нем принимают участие молодые люди из 74 регионов России и 13 зарубежных стран. Образовательная программа развернута на 20 площадках по 14 направлениям. Работают более 200 российских и зарубежных экспертов.

Кроме того, на открытие форума прибыли полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев и первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов, заместитель руководителя Росмолодежи Андрей Платонов.