Жара, сопровождающаяся грозами и градом, ожидается на этой неделе в Алтайском крае, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
Во вторник, 11 июня, ночные температуры в регионе составят +7...+12 градусов, днем будет +23...+28 градусов. Осадков в этот день не ожидается, ветер будет юго-западный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров.
В среду, 12 июня, ночью будет +9...+14 градусов, днем воздух прогреется до +25...+30 градусов. Местами в предгорьях небольшой и умеренный дождь, гроза. Ветер южный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 15 метров.
В четверг, 13 июня, в крае ночные температуры составят +12...+17 градусов, днем будет +25...+30 градусов. На большей части территории умеренный, местами небольшой и сильный дождь, гроза, град. Ветер юго-западный, 8-13 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров.
В Барнауле же в эти дни будет без осадков и только 14 июня в краевой столице ожидается умеренный дождь, возможна гроза.
Местами в крае сохранится высокая пожароопасность, а в Волчихинском районе пожароопасность будет чрезвычайной.
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