Старшая дочь бывшего губернатора Калифорнии и звезды "Терминатора" Арнольда Шварценеггера писательница Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта, сообщает lenta.ru.
Свадьбу 39-летнего жениха и 29-летней невесты сыграли на частном ранчо в Калифорнии.
На бракосочетании присутствовали разведенные родители Кэтрин, Шварценеггер и шестилетний сын Пратта.
В отличие от супруги, Пратт уже связывал себя брачными узами. Он был женат на актрисе Анне Фарис, с которой развелся в августе 2017 года.
Крис Пратт получил широкую известность по фильмам "Стражи Галактики", "Пассажиры", "Мстители: Война бесконечности" и "Мир юрского периода".
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