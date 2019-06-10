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Крис Пратт женился на дочери Шварценеггера

, ИА "Амител"
Свадьба прошла на частном ранчо в Калифорнии
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Старшая дочь бывшего губернатора Калифорнии и звезды "Терминатора" Арнольда Шварценеггера писательница Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта, сообщает lenta.ru.

Свадьбу 39-летнего жениха и 29-летней невесты сыграли на частном ранчо в Калифорнии.

На бракосочетании присутствовали разведенные родители Кэтрин, Шварценеггер и шестилетний сын Пратта.

В отличие от супруги, Пратт уже связывал себя брачными узами. Он был женат на актрисе Анне Фарис, с которой развелся в августе 2017 года.

Крис Пратт получил широкую известность по фильмам "Стражи Галактики", "Пассажиры", "Мстители: Война бесконечности" и "Мир юрского периода".

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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