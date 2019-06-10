Уголовное дело возбудили в Барнауле после того, как местная жительница приобрела в одной из торговых сетей колбасу, на которой обнаружены микрочастицы ртути.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ ("Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").
Согласно версии следствия, в начале июня в магазине одной из торговых сетей Алтайского края жительница региональной столицы приобрела колбасную продукцию, на поверхности которой обнаружены микрочастицы ядовитого вещества – металлической ртути.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лица, причастные к совершению преступления. Расследование продолжается.
Комментарии
и каким-же образом она их разглядела то?
Не верю. Как она могла увидеть жидкую ртуть на круглой палке колбасы?
Новость не полная. Сначала было отравление.