Хочется расслабиться и посмотреть интересный фильм, но поиск интересного фильма в хорошем качестве и безопасного ресурса занимает много времени? Интернет-провайдер "Сибирские сети" создал простой и удобный сервис для любителей кино – приложение "ВИДЕОТЕКА".
Наполняемость ресурса определенно порадует пользователей Интернета: коллекция содержит более 30 000 лицензионных фильмов, среди них – новинки кино, мультфильмы, сериалы, интересные игры, музыка, картинки, софт и другой полезный контент. И все это совершенно бесплатно и без рекламы.
Вы сами можете выбрать нужный вам файл по заданному поиску (фильтрация по жанрам, просмотр трейлеров, подборки фильмов по актерам или режиссерам, поиск фильма по названию), прочитать его описание, добавить в избранное и выполнить другие функции. Ресурс довольно прост в использовании и практически не требует никаких дополнительных настроек. Немаловажно, что новинки фильмов в хорошем качестве появляются здесь в течение трех недель после выхода на экран.
Вы также можете просматривать контент из коллекции "Видеотека" в приложении Like TV для Windows* (необходима установка приложения). Компактная и стильная приставка со встроенным Wi-Fi*- адаптером на Android 4.4* воспроизводит видео в формате Full HD*.
Интернет с "Сибирскими сетями" – это просто и удобно! Это скорость до 300 мегабит в секунду, а также более 130 цифровых каналов:
- Тарифный план "Интернет 430": скорость 100 Мбит/с, абонентская плата 430 руб./мес.
- Тарифный план "Смотри ТВ за 659": скорость 100 Мбит/с + 164 ТВ канала, абонентская плата 659 руб./мес.
Став абонентом провайдера "Сибирские сети", вы сможете оплачивать интернет прямо на сайте или в личном кабинете. А если не будет возможности внести оплату, на помощь придет "обещанный платеж" (подробности по телефону или на сайте компании).
"Сибирские сети"
Адрес абонентского отдела: г. Барнаул, ул. П. Сухова, 2в
Тел. 257-257
Сайт
*Лайк ТиВи, Виндоус, Вай-фай, Андроид 4.4, Фулл ЭйчДи – прим. ред.
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