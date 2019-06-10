Житель Заринска обвиняется в смертельном избиении своей супруги, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего").
По данным следствия, в ночь с 1 на 2 июня в одном из домов Заринска между супругами произошел конфликт.
"Используя малозначительный повод, 28-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, причинил своей супруге множественные удары руками, ногами, а также табуретом и самодельной битой по различным частям тела и голове, от которых потерпевшая скончалась", – уточняют обстоятельства преступления в Следкоме.
Обвиняемый заключен под стражу под стражу. Расследование продолжается.
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