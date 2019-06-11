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Огонь не пощадил ничего: Люба с мамой остались без дома

, ИА "Амител"
Благотворительный фонд "Облака" просит помочь женщине, которая сама построила свой дом и в одночасье его лишилась

13 апреля 2019 года пожар уничтожил дом Любы. Даже стены пришли в негодность. Не осталось ничего из вещей – только часть документов. Фонд "Облака" продолжает собирать средства для Любы, чтобы она могла оплатить экспертизу и получить хоть какую-то компенсацию за свою большую потерю. Ведь у пожара были виновники. Уже удалось собрать 18 039,95 рубля. Нужно еще 11 960,05 рубля. Дом так много значит для каждого человека. Своя крепость, где можно укрыться от всех трудностей, ждущих за порогом. Конечно, не убежать навсегда, но все же отдохнуть, набраться сил для дальнейшей борьбы. Стены, которые лечат. Они напитаны теплом, уютом и любовью близких. Место, где ты не чужой. Где ты можешь быть себе хозяином и поступать так, как считаешь нужным. И тем более становится дорог дом, когда раньше его у тебя не было.
У Любы и ее мамы не было своего угла: Люба снимала квартиру, а ее мама жила с мужчиной, после смерти которого ей ничего не осталось. Жить так больше Любе не хотелось, и она решила строить дом для себя и мамы. Не просто решила, а сделала это. Только подумайте, 6 лет – столько заняло это времени. Работать без отдыха в трех местах, экономить на каждой копейке, чтобы вложить все в дом. Ничего, можно потерпеть. Ведь это временно. Это большая и важная цель, ради которой можно и не жалеть себя. Ведь потом будет спокойствие. Мирные вечера под собственной крышей после рабочего дня. Крепкий сон в своей крепости.

И вот дом достроен. Еще нет толком ремонта и мебели, но лучше ведь в своем жилье, чем где-то еще. Люба с мамой переехали. Какое же это счастье, когда после стольких усилий ты можешь выдохнуть и наслаждаться результатами своих трудов! Но почему-то долго это счастье не продлилось...

Это было 13 апреля. С утра Люба прибралась на своем участке и решила ненадолго сходить по делам. По пути встретила новых соседей – владельцев участка рядом с ее домом. Пара купила его недавно, а до того семь лет участок пустовал. Поговорили, познакомились. 

– Вы только не жгите сегодня мусор. Ветер сильный, – предупредила Люба. – Не дай Бог что-нибудь случится... 

Случилось. Люба еще не пришла домой. Раздается звонок от ее старенькой мамы: "Люба, наш дом горит!" 

Соседи не послушали мудрого совета. Жгли сухостой. Огонь разошелся. Хозяева участка бросились спасать свои постройки. Не успели опомниться, как пламя подобралось к дому Любы. В доме осталась 77-летняя мама, которая как раз в это время решила прилечь отдохнуть. Заснула. Если бы не собака, которая не просто начала лаять, а просто голосить, женщина бы не проснулась. 

Сгорело все: остались только стены, которые тоже пришли в негодность. Газобетон дал трещину. Восстановить ничего нельзя – так сказали эксперты после пожара. 
Сейчас им нужно все, потому что их имущество, накопленное годами, превратилось в пепел. Люба обратилась к юристам, чтобы взыскать компенсацию ущерба с виновников пожара. Сейчас нужно делать оценку ущерба – женщину предупредили, что стоить это будет немало. Но Люба хочет отстоять свое законное право. 
В "Облака" Любовь пришла за любой помощью. Сейчас фонд помогает семье вещами и продуктами, ищет для Любы подработку как швее, а также собирает 30 000 рублей, чтобы помочь оплатить экспертизу. Уже удалось собрать 18 039,95 рубля. Нужно еще 11 960,05 рубля.

Мы просим вас поддержать Любовь. Стать жертвой пожара, примерить страшное слово "погорелец" на себя может каждый. Давайте сплотимся вместе перед этой бедой и поддержим женщину, которой снова придется строить свой дом и свою жизнь по кирпичику! 

Реквизиты для перевода с СМС "Люба, держись": 
– пожертвование на сайте: www.fondoblaka.com – кнопка ПОМОЧЬ; 
– 5469 0200 1268 3240, карта Сбербанка, зарегистрирована на Джамилю А. Семененко (директор фонда); 
– по номеру телефона, привязанного к карте Сбербанка: +79609612442, Семененко Д.А.; 
– СМС на короткий номер 3434 с текстом "Облака 100" (сумма после перевода – размер пожертвования, который вы определяете самостоятельно; деньги списываются с телефона); 
– по договору пожертвования на расчетный счет фонда через юриста фонда Елизавету Хазову: 8 (3852) 590-180; 
– оставить запрос на договор пожертвования по WhatsApp: +79609612442. 

Текст Ольги Стародубцевой. На первом фото: Люба – еще когда она была счастливой хозяйкой своего дома. Теперь ее не узнать: кажется, словно другой человек – с безжизненными глазами и печальным лицом. Фото с места пожара передала семья для оказания материальной помощи. 

Благодарим вас за ваши добрые сердца, за готовность всегда прийти на помощь к тому, кто в беде!  Счастья вам и здоровья! 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

11.06.2019 08:30
месный

опять облака. Кто сжог пусть и башляет, всё просто.
Это как-же надо расжечь мусор, что всё вакруг загорелось. А может постройки все в зарослях были и никто не убирал, иначе как так запросто оно загорелось то.

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11.06.2019 08:47
Месному

Нечего тут рассуждать, как тебе разница. Деньги сдаешь или нет.

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11.06.2019 08:49
- гость -

соседей в суд, дело закрыто

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11.06.2019 08:51
- гость -

соседей в суд, месного на стройку, дело закрыто

Вот так лучше.

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