Директор Троицкого филиала АКГУП "Аптеки Алтая" предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в значительном размере, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.
В данный момент СКР завершил расследование уголовного дела в отношении женщины, которой инкриминируют часть 2 статьи 290 УК РФ ("Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в значительном размере за совершение действий в пользу представляемого взяткодателем лица, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица").
Согласно версии следствия, в период с 2014 по 2017 год директор филиала получила взятку от менеджера одной из фирм в размере более 100 тысяч рублей за принятие решения о выборе именно данного ООО в качестве основного поставщика товаров для нужд аптеки и заключении с ним договоров.
Денежные средства частями перечислялись на банковский счет злоумышленницы. В данный момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
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