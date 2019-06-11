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Во мраке персональных данных: комментарий крымского МВД о задержании Торубарова

, ИА "Амител", Роман Поздняков
На официальном сайте МВД по Республике Крым никакой информации о Торубарове нет
Экс-глава полиции Алтайского края Олег Торубаров / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

Экс-глава полиции Алтайского края Олег Торубаров / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

Бывший начальник ГУ МВД РФ по Алтайскому краю, позднее возглавивший Министерство внутренних дел по Республике Крым, Олег Торубаров пропал из поля зрения СМИ. При этом среди бывших его коллег на Алтае курсируют настойчивые слухи о его задержании. Официальной информации, которая бы подтвердила или опровергла эти слухи, не поступала. А в пресс-службе ГУ МВД по Республике Крым, куда редакция Amic.ru направила два запроса, умудрились не только не разъяснить ситуацию, но еще больше запутать.

Во второй половине мая 2019 года в РИА "Новости" появилась информация об отставке экс-главы полиции Алтайского края. Тогда на запрос редакции портала Amic в крымском главке ответили успокаивающе: "В настоящее время министр внутренних дел по Республике Крым генерал-лейтенант полиции Олег Торубаров находится в отпуске".

В июне 2019 года источник из силовых структур сообщил корреспонденту Amic.ru, что министр внутренних дел по Республике Крым Олег Торубаров все-таки задержан.

С целью освещения всех обстоятельств, редакция направила повторный запрос в Крым: "Прошу сообщить о наличии служебной проверки или возбужденного уголовного дела в отношении Олега Торубарова". Спустя две недели пришел ответ из министерства, в котором речь об отпуске министра уже не велась. Однако отвечать что-либо на поставленные вопросы о Торубарове в МВД по Республике Крым отказались, сославшись на закон о персональных данных.

В редакции предполагают, что если бы Олег Торубаров в настоящий момент продолжил находиться в отпуске, ответ ведомства остался бы идентичным ответу первого запроса. Если министр уже вышел на службу – тайной это также вряд ли бы являлось. В сложившейся ситуации остается только догадываться, почему в Барнауле о кандидатуре Олега Торубарова ходят печальные слухи, а в Крыму хранят тайну.

Добавим, на официальном сайте МВД по Республике Крым информации об Олеге Торубарове нет никакой. Временно исполняющим обязанности министра МВД по Республике Крым указан генерал-майор полиции Каранда Павел Леонидович. 

Торубаров Олег Иванович родился 30 октября 1958 года в городе Котовск Одесской области. В 2013 году был назначен руководителем Главного управления МВД России по Алтайскому краю. Спустя пять лет – в августе 2018 года – был назначен министром внутренних дел по Республике Крым.

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Автор:
Роман Поздняков корреспондент

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