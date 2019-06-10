Стали известны результаты первых экспертиз по делу корреспондента отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова, которого подозревают в наркоторговле, сообщает РИА "Новости".
Так, по словам главного внештатного нарколога Минздрава Евгения Брюна, анализы на употребление наркотиков показали отрицательный результат.
Адвокат журналиста Павел Чиков на своем telegram-канале опубликовал результаты контрольных смывов с ладоней и ногтей Голунова. В них также следов наркотических и психотропных веществ не обнаружено.
Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня. Правоохранители утверждают, что при нем были пять свертков с мефедроном, которые журналист намеревался продать.
При обыске в квартире задержанного было изъято 5,42 грамма кокаина.
Теперь журналиста подозревают в попытке сбыта наркотиков в крупном размере. Он обвинения отрицает, настаивая, что наркотики ему подбросили.
В его поддержку собрали свыше 100 тысяч подписей, а несколько изданий вышли с одинаковыми полосами, на которых было написано "Я/мы Иван Голунов".
По решению суда на время расследования журналиста заключили под домашний арест.
Комментарии
А он не прост,этот распространитель наркотиков.
странно, чё эт они смывы делали, ониж их версии будут мешать