Фото: avito.ru
Эксклюзивную четырехкомнатную квартиру площадью 128 квадратных метров продают в "тихом центре" Барнаула за 9,5 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Жилье находится в кирпичной многоэтажке на улице Короленко. "Дом расположен на идеальном отдалении от городской суеты и шума, но при этом в шаговой доступности университеты, школы, торговые и деловые центры, набережная, проспект Ленина", – отмечает автор объявления.
Также продавец подчеркивает, что в квартире выполнен дорогой ремонт. Столешницы и подоконники выполнены из камня, а двери и мебель – из натурального дерева. В санузле установлена сауна.
Все комнаты – с эркером, имеется застекленный балкон. Полы в квартире с подогревом во всех комнатах. Окна выходят на три стороны. Закрытая придомовая территория.
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