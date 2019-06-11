Все чаще в Алтайское краевой УФАС поступают жалобы, связанные с проведением госзакупок. И значительная часть этих жалоб признаются обоснованными. По итогам 2018 года в ведомстве были рассмотрено 493 жалобы, из которых 112 признаны обоснованными. Сотрудники УФАС выявили 108 нарушений закона о контрактной системе. Почему происходят такие нарушения и на что жалуются участники госзакупок в Алтайском крае во время эфира "Эхо Москвы в Барнауле" рассказал заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю, начальник отдела контроля закупок Андрей Кочетков. Amic.ru публикует интервью.

На что жалуемся?

Корр.: И на что жалуются участники закупок, что их не устраивает?

Андрей Кочетков: Не устраивают в первую очередь либо документация об аукционе, некорректно или неправильно составленное техническое задание, либо фактическое отстранение участника от проведения аукциона или самих торгов. То есть участники закупок жалуются на нарушение своих законных прав и интересов при проведении соответствующих процедур заказчиками. А заказчиками выступают, как правило, органы государственной власти, местного самоуправления, а также бюджетные учреждения, казенные учреждения, муниципальные и унитарные госпредприятия. И порой нарушения совершаются по незнанию, как, например неправильно составленное техническое задание. Иногда заказчикам сложно описывать потребности, которые у них существуют на определенный товар. Многие перекладывают свой житейский опыт на требования технического задания, но фактически при этом уходят от требований, предусмотренных Законом о контрактной системе.

Корр.: Получается, в России родилась новая востребованная профессия – специалист по госзакупкам, который умеет грамотно готовить необходимую документацию?

А.К.: Да, так оно и есть. При этом Законом о контрактной системе предусмотрено обязательное повышение квалификации, либо обучение по данной профессии. Еще с 2010 года введено требование, что все лица, осуществляющие закупки для государственных и муниципальных нужд, должны пройти соответствующее обучение. В ВУЗах предусмотрены программы переподготовки специалистов, существует много специализированных образовательных учреждений, оказывающих такие услуги. Спрос всегда рождает предложение.

Корр.: В каких сферах заказчики чаще всего совершают нарушения в Алтайском крае?

А.К.: Нарушения чаще допускают в тех сферах, которые обжалуются, а жалуются больше на то, на что больше выделяется бюджетных средств, — в медицинской и строительных сферах.

Корр.: Хорошо. Вот выявили нарушение, ущемление прав участника закупки. Что дальше? Результат аукциона аннулируется?

А.К.: Не всегда. Возможно достичь восстановления прав участника закупки иными способами: например повторным рассмотрением закупки, процедуры рассмотрения всех заявок, либо заключением контракта. То есть в каждом конкретном случае при выдаче предписаний мы исходим из определенных обстоятельств.

Корр.: Какова ответственность за допущенные нарушения?

А.К.: За нарушения Закона о контрактной системе административным кодексом (КоАП РФ) предусмотрены штрафы и очень серьезные — от 3 до 50 тысяч рублей в зависимости от содержания и состава нарушения. К ответственности привлекаются должностные лица – работники муниципалитетов, органов власти, могут быть контрактные управляющие.

Абсолютно типичная ситуация, когда участник закупки подает заявку, его заявку отклоняют по надуманным основаниям, просто потому, что заказчик считает, что данному участнику закупки нет доверия по субъективным причинам. Надуманные причины не являются законными основаниями для отклонения, поэтому в данном случае принимается решение о допуске заявки.

Кто может жаловаться

Корр.: Кто имеет право обжаловать закупку?

А.К.: Обжаловать закупку может любое лицо, потенциальный участник данной закупки. Это может быть физические, юридические лица, ИП. А также могут подавать жалобы лица, осуществляющие общественный контроль – общественные объединения и объединения юридических лиц.

Корр.: То есть, я — обычный гражданин, и меня не устраивает подрядчик, выигравший аукцион по ремонту улицы, я могу подать жалобу?

А.К.: Процесс административного обжалования очень оперативный. Поэтому для восстановления законных прав и интересов необходимо соблюдать обязательное условие: чтобы контракт не был заключен. Если контракт уже заключен, дальнейшее обжалование возможно только в судебном порядке.

Корр.: То есть нужно действовать в момент, когда результаты аукциона понятны, но контракт еще не заключен?

А.К.: Да, процедура обжалования идет до заключения контракта.

Корр.: Куда в таком случае обращаться?

А.К.: Обязательное условие подача жалобы в письменной форме. Нарочно жалобы принимаются по адресу ул. Пролетарская, 65 , 6 этаж, также можно направить по почте на данный адрес. Жалобу можно подать по электронной почте to22@fas.gov.ru, однако в данном случае должно быть выполнено обязательное условие – жалоба должна быть подписана электронной цифровой подписью. Все контакты и условия подачи жалобы есть на сайте управления в разделе "Обратная связь".

Корр.: Как долго рассматриваются заявления и какие жалобы не принимаются?

А.К.: Жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней. Не принимаются анонимные жалобы, не подписанные и плюс, часто поступают жалобы, из содержания которых не понятно на что жалуются – аргументированные доводы – это также обязательное условие.

Корр.: Если жалоба признается обоснованной, что следует дальше?

А.К.: Если жалоба признаётся обоснованной, контрольный орган по закону может выдавать соответствующее предписание, направленное на устранение допущенного нарушения и восстановление законных прав и интересов.

Следующий этап — применение соответствующих санкций, которыми предусмотрены административные штрафы. Если по допущенному правонарушению есть состав, содержащийся в КоАП РФ, то за правонарушение накладываются штрафы на всех виновных лиц, причастных к нарушению. Например, это могут быть все члены комиссии в отдельности, максимальный штраф для каждого из них – 30 тысяч рублей.

Корр.: А можете привести цифры административных наказаний по итогам прошлого года?

А.К.: В 2018 году к административной ответственности было привлечено 176 должностных лиц, общая с сумма наложенных штрафов 3 млн. 038 тыс. рублей.

О невыполненных обязательствах

Корр.: Но бывает и ситуация, когда подрядчик недобросовестный. Как нужно действовать заказчику с подрядчиком, который не выполняет обязательств по контракту?

А.К.: В первую очередь заказчик должен приложить все усилия, чтобы подрядчик не допускал нарушений исполнения контракта, осуществлять сопровождение исполнения обязательств. То есть в любом случае по Гражданскому кодексу заказчик вправе в любое время, не вмешиваясь в работу подрядчика, проверять ход и качество исполнения работ. Это позволит контролировать процесс исполнения контракта.

Корр.: А общественный контроль может помочь?

А.К.: Да, в крае активно применяется такая практика. Права лиц, осуществляющих общественный контроль, предусмотрены законодательно. Причем общественный контроль при исполнении контракта может осуществляться путем направления соответствующих запросов о ходе исполнения контрактов. Любое лицо, осуществляющее общественный контроль может поинтересоваться у заказчика об этапах исполнения контракта, размещению документов по контракту в открытом доступе в Реестре контрактов ЕИС – единой информационной системе, отчете об его исполнении. Таким образом, соблюдаются главные принципы контрактной системы: открытость, доступность, прозрачность.

Корр.: А если все-таки попался недобросовестный исполнитель, он попадает в Реестр недобросовестных поставщиков?

А.К.: Так как в большинстве случаев государственные контракты имеют социальную нагрузку, для защиты заказчиков от недобросовестных подрядчиков, предусмотрен специальный Реестр. Оснований для включения в Реестр недобросовестных поставщиков три:

- когда участник аукциона был признан победителем, но уклонился от обязанности по заключению контракта

- расторжение контакта в судебном порядке в связи с его ненадлежащим исполнением;

и третье: односторонний отказ заказчика от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом, в этом случае контракт также считается расторгнутым, и информация включается в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП).

О реестре недобросовестных поставщиков

Корр.: Что значит для компании попадание в РНП?

А.К.: В РНП включаются сведения об юридическом лице, о директоре и всех учредителях. Эти лица лишаются права в течение двух лет участвовать в закупках для государственных и муниципальных нужд. Кроме того, многие юридические лица, которые не являются госзаказчиками, но которые проводят закупки для своих нужд и проводят конкурсные процедуры, также устанавливают такое требования для потенциальных участников, как отсутствие в РНП. То есть, зная о РНП, заказчики пользуются его перечнем для проверки добросовестности компаний. Через два года право на участие в закупках восстанавливается.

Корр.: А если компания имела честные намерения, но в силу объективных причин не смогла исполнить обязательства. Всегда ли такие фирмы включаются в РНП?

А.К.: Случаи бывают, и не всегда они связаны с волеизъявлением участника закупки, победителя, подрядчика, поставщика. Несмотря на то, что существует предпринимательский риск, который не снимает вины от неисполнения обязательств по контракту, но, тем не менее, иногда победитель торгов делает все для заключения или исполнения контракта, но по каким-то обстоятельствам достичь этого не удаётся. Например, на этапе заключения контракта могут возникнуть проблемы с подписанием контракта, не зависимые от подрядчика, и контракт может быть не подписан не по вине подрядчика, а потому что кто-то из лиц, причастных к этому процессу — удостоверяющий центр, выдающий ЭЦП, интернет провайдер, информационная система, оператор электронной площадки, — не сработали правильно, произошел технический сбой, велись регламентные работы.

Корр.: Что в этом случае нужно делать?

А.К.: В этих случаях заказчик действует формально по Закону и направляет нам информацию для включения в РНП. Далее, при соответствующем рассмотрении, уже подрядчику необходимо представить дополнительную информацию, доказательства, документы, все, что есть у участника закупки, которые могут подтвердить добросовестность его намерений. Этот процесс нельзя пускать на самотек, так как если доказательств не будет, сведения о данном лице будут включены в РНП. В первую очередь заинтересован не попасть в РНП сам участник закупки, и при отсутствии доказательств, не будет оснований для не включения.

Корр.: Есть ли смягчающие обстоятельства для предприятий малого бизнеса по не включению в РНП?

А.К.: Реестр существует для того, чтобы участники закупки были дисциплинированнее, просчитывали риски и не брали на себя обязательства, с которыми не могут справиться, поэтому послаблений ни для СМП, ни для ИП и физлиц нет. Реестр для всех един, потому как выполняет защитную функцию, защищает заказчиков от недобросовестных подрядчиков, исключает рецидивы.

Корр.: Но ведь и заказчики бывают не всегда дисциплинированы. Омбудсмен по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Павел Нестеров рассказал о долгах муниципалитетов перед предпринимателями по контрактам, отметил, что это серьезная проблема для бизнеса. Не планируется создать список недобросовестных заказчиков, которые не рассчитываются с бизнесом?

А.К.: Да, такие случаи есть. Но, такой реестр может нести только информационную функцию. За нарушение сроков оплаты, порядка оплаты по контракту предусмотрена административная ответственность. Привлекает к административной ответственности на данное нарушение антимонопольная служба. Привлекаются виновные должностные лица заказчиков, сумма штрафа от 30 до 50 тысяч рублей. Причем повторное нарушение сроков оплаты влечет серьезное наказание – дисквалификацию должностного лица заказчика. Если кто-то из предпринимателей сталкивается с подобными проблемами, обращайтесь с соответствующими заявлениями, каждое обращение будет проработано и при установлении нарушений приняты меры реагирования в виде штрафов.

Но хочу пояснить, что ввиду полномочий, проблему неплатежей антимонопольная служба не решит, её можно решить только в судебном порядке, но к административной ответственности виновное должностное лицо будет привлечено.