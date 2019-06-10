Активисты ОНФ в Республике Алтай направили в администрацию Горно-Алтайска обращение с просьбой снести сгоревшее здание в городе, в котором собираются маргинальные слои населения, сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта.
Это уже второе обращение по поводу здания. Первое было еще до пожара. Общественники предлагали снести строение, представляющее опасность для окружающих.
После того, как случилось возгорание, ситуация не поменялась. Местные жители жалуются на то, что в этом месте собираются маргиналы, из-за чего многие боятся проходить мимо в темное время суток.
Судя по фотографиям постройка, как и территория, на котором оно расположено, скорее всего, бесхозна. Возможно, эту площадку можно было бы использовать с большей пользой.
Комментарии