Власти Новосибирской области неожиданно отреагировали на вылет ФК "Сибирь" из ФНЛ – решили создать на смену ей другой футбольный клуб.
Как сообщает региональное правительство, он будет называться "Новосибирск". Команда начнет играть в зоне "Восток" профессиональной футбольной лиги.
Планируется, что клуб быстро пройдет лицензирование и начнет играть с сезона 2019/2020. Задача ставится максимальная – победить и добиться путевки в ФНЛ.
В качестве главной причины создания ФК "Новосибирск" называется "неэффективное управление действующего руководства ФК "Сибирь", допустившего вылет команды из второго по силе российского дивизиона впервые за 14 лет.
Усиливать собираются такие направления, как работа с болельщиками, повышение посещаемости, коммерческая деятельность клуба, развитие детско-юношеского футбола и селекционная работа.
"Третьему городу в стране нужна достойная футбольная команда, показывающая высокие результаты в Чемпионатах и Первенствах России, а для болельщиков посещение футбольных матчей должно стать максимально комфортным, для этого необходимо перенять лучшие практики организации футбольных матчей", — заявил замгубернатора Новосибирской области Андрей Жуков.
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