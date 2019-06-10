Бывшего главу Республики Коми Вячеслава Гайзера суд признал виновным в хищениях и получении взяток, сообщает ТАСС.
Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы. Помимо тюремного заключения в колонии строгого режима, Гайзера приговорили к штрафу в размере 160 млн рублей.
Он оправдан в части обвинения, касающегося организации преступного сообщества.
Гайзер не создавал и не был участником организованной преступной группировки с высокопоставленными чиновниками региональной администрации.
Однако он и его соратники совершали преступления с целью завладения государственным имуществом. СКР оценил причиненный группировкой ущерб в сумме более 3 млрд рублей.
Всего по уголовному делу в отношении бывшего главы Коми проходили 16 обвиняемых, из них пятеро получили реальные тюремные сроки. Остальным назначено условное лишение свободы.
Осенью 2015 года Гайзер был задержан по подозрению в коррупции. В его личном кабинете обнаружили сейф с деньгами, коллекцию часов стоимостью 1 млн долларов, документы на несколько офшорных компаний и проекты приобретения самолетов.
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