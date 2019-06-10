Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему в России падают реальные доходы населения, сообщает РИА Новости.
По его словам, на это негативно влияют два основных фактора: увеличение закредитованности населения и сокращение теневого сектора в экономике.
В результате из суммы доходов вычитываются проценты по кредитам и выплата основной суммы займа, а досчет на теневой сектор уменьшается.
За апрель реальная зарплата увеличилась на 1,6%, а в первом квартале – на 1,3%. Это ниже, чем годом ранее.
Глава Минфина спрогнозировал, что рост зарплат в ближайшее время будет выше уровня инфляции.
Комментарии
пусть силуанов расскажет на какие шиши на рублёвке себе дом строит?