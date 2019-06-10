Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему в России падают реальные доходы населения, сообщает РИА "Новости".
По его словам, на это негативно влияют два основных фактора: увеличение закредитованности населения и сокращение теневого сектора в экономике.
В результате из суммы доходов вычитаются проценты по кредитам и выплата основной суммы займа, а досчет на теневой сектор уменьшается.
За апрель реальная зарплата увеличилась на 1,6%, а в первом квартале – на 1,3%. Это ниже, чем годом ранее.
Глава Минфина спрогнозировал, что рост зарплат в ближайшее время будет выше уровня инфляции.
Комментарии
пусть силуанов расскажет на какие шиши на рублёвке себе дом строит?
Как факторы, которые назвал Силуанов, влияют на снижение моих доходов пенсионера? Кредитов никогда не брал, а сейчас и не дадут. В теневых секторах экономики не работал - может, даже зря.
Может, все дело в том, что для того же Силуанова повышение доходов граждан России стоит в числе задач на последнем месте и никак не влияет на его рейтинг как министра? Иначе говоря, начхать ему, повышаются ли доходы, или снижаются, на расстояние своей рубашки от тела это не влияет.
Финансы не тому доверили - это точно.
Объяснить можно что угодно - делать надо!
Господа электорат, Всем Нам уши трут в петушиных боях на политических шоу, вот шоу с президентом пену пускать буде. Какой-то штатный говорун объясняет, почему народ беднеет. Не надоело ли Вам терпилами быть и "объяснения" слушать уже больше 20 лет. Штатные говоруны "объясняют”, так как не способны ни чего положительного делать. Может самим пора думать или помирать со всеми чадами, еще и не родившимися, собрались.
Увы, убежать то от этих "объясняющих", по крайней мере, большинству некуда ...