Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию подготовил рекомендации правительству и Минприроды в плане защиты животных, сообщает "Парламентская газета".
Они включают в себя целый комплекс мер, который предлагается внедрить на территории РФ.
Одна из них – это ограничение максимального количества питомцев на квартиру. При этом исчислять, сколько можно заводить кошек и собак, предлагается из метража жилья – чем больше площадь, тем больше животных можно заводить.
Еще одной мерой стало предложение обязательной идентификации животных и введение штрафов за нарушение их регистрации и условий содержания.
Для защиты от жестокого обращения планируется ввести в дополнение к уголовной еще и административную ответственность.
Дело в том, что за причинение боли животным, если это не повлекло увечий, сейчас никакого наказания не предусмотрено. Это пустое место сенаторы желают восполнить введением штрафов.
Комитет также рекомендует заложить в бюджет средства на строительство приютов, где можно будет содержать животных, которые не способны самостоятельно выживать без помощи человека.
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Штрафов,дайте больше штрафов!