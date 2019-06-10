Портал "Мир квартир" назвал самое дорогое жилье в России, сообщает "Российская газета".
Им стала квартира у самой Красной площади с видом на Госдуму и Манежную площадь.
Она расположена на 14 этаже здания гостиницы "Москва". Помещение со свободной планировкой, как утверждается, насчитывает 530 квадратных метров.
За все это великолепие владелец апартаментов желает получить 1,7 млрд рублей. Правда, за 2,5 года покупатель на квартиру так и не нашелся.
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Самая дорогая в башне федирация, занимает последние этажи