PR-директор Вадим Горжанкин рассказал о состоянии Бари Алибасова, сообщает Regnum.
По его словам, продюсер группы "На-На" до сих пор находится в состоянии медикаментозного сна.
"Вероятнее всего, Алибасов если и выйдет из сна, то никогда не сможет глотать по причине тяжелейшего поражения пищевода", – пересказал Горожанкин слова одного из лечащих врачей.
Ранее сын продюсера рассказал о другом серьезном осложнении. Из-за неправильного зарастания одного из ожогов существует угроза закупорки кишечника.
Напомним, Бари Алибасова 4 июня срочно госпитализировали в реанимацию из-за того, что он по ошибке выпил средство для прочистки труб. У него выявили ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.
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