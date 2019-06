Пермский балалаечник Андрей Киряков попал в официальный Instagram легендарной группы Queen, восхитив ее исполнением песни The Show Must Go On.

"Какое прекрасное исполнение!" – оценили музыканты талант россиянина и выразили ему благодарность.

Такой подписью они снабдили видеозапись, на которой Киряков смонтировал свое исполнение на трех различных балалайках.

К настоящему моменту ролик посмотрели свыше 130 тысяч подписчиков группы. Большинство из них разделили восторг своих кумиров по поводу исполнения.