Пресненский суд Москвы вынес приговор бывшему замначальника управления "Т" ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрию Захарченко, сообщает ТАСС.
Он признан виновным в получении взятки и воспрепятствовании правосудию, и приговорен к 13 годам колонии строгого режима.
Захарченко также лишен звания полковника и государственных наград. Еще ему придется оплатить штраф в размере почти 118 млн рублей.
Напомним, что при обыске у Захарченко обнаружили 27 объектов недвижимости в виде квартир и машино-мест в элитных районах Москвы, четырех дорогих автомобилей, которые зарегистрированы на близких родственников полковника и иных лиц, денег в рублях и иностранной валюте на сумму около 8 миллиардов рублей.
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