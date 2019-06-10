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Рэпер из группы Geto Boys умер от рака

, ИА "Амител"
Бушвик Билл страдал от злокачественной опухоли поджелудочной железы
Фото: youtube.com/user/RIP3ooo

Фото: youtube.com/user/RIP3ooo

52-летний рэпер Бушвик Билл скончался от онкологии, сообщает lenta.ru. В феврале 2019 года у него диагностировали рак поджелудочной железы четвертой стадии.

Бушвик Билл получил широкую известность в 90-х годах в составе группы Geto Boys. Рэп-коллектив выступал с провокационными песнями, в которых фигурировали такие темы как женоненавистничество, насилие и психические заболевания.

Geto Boys считаются одними из родоначальников южного американского хип-хопа. Их песни вдохновляли на творчество таких легендарных рэп-исполнителей как 2Pac, 50 Cent и Eminem.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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