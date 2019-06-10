Президент России Владимир Путин 10 июня заслушал ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, сообщает пресс-служба Кремля.
Она рассказала президенту о проблемах с получением российского гражданства, помощи дольщикам и семьям, которые попали в трудную жизненную ситуацию из-за валютной ипотеки.
Отдельно Москалькова коснулась темы ареста журналиста отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова.
На какие именно аспекты вызвавшего широкий резонанс в обществе задержания указала Москалькова не уточняется.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков согласился, что дело Голунова вызывает большие вопросы.
По его словам, расследование инцидента находится на контроле советника главы государства Антона Кобякова.
Иван Голунов подозревается в попытке сбыта наркотиков в крупном размере. Правоохранители изъяли у него пять свертков с мефедроном при личном досмотре и еще 5,42 грамма кокаина – при обыске в доме.
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