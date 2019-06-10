Бари Алибасов – младший рассказал "Интерфаксу" о том, что отец почти не приходит в себя несмотря на то, что ему перестали вводить препарат для поддержания медикаментозного сна.
Единственный случай кратковременного прояснения сознания пришелся на утро понедельника.
Алибасов открыл один глаз и прохрипел: "Где мой кот? Все ли в порядке с котом?".
Но после этого он вновь потерял сознание и больше не произнес ни слова.
Еще одна серьезная проблема – это циркулярный ожог пищевода, из-за которого существует серьезная угроза, что Алибасов больше никогда не сможет самостоятельно глотать.
"Сейчас с этой проблемой будем что-то решать", — уточнил сын продюсера группы "На-На".
Напомним, музыкант, композитор и продюсер попал в реанимацию после того, как случайно выпил средство для чистки труб "Крот".
Его родственники намерены судиться с производителем этого товара, так как считают, что он недостаточно защищен от ошибок людей, путающих его с пригодным для приема в пищу продуктом.
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