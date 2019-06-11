Шотландским ученым удалось установить место падения километрового астероида на Землю, сообщает popmech.ru.
Событие произошло приблизительно в середине протерозойской эры, то есть около 1,2 млрд лет назад.
Определить точное место ученым помогло исследование осадочных пород среднего протерозоя Шотландии, которые были обогащены тяжелыми элементами с несвойственным Земле изотопным составом.
Используя известные сведения о марсианских кратерах и "намагниченности" местности, шотландские исследователи нашли место падения огромного астероида.
Там образовался кратер диаметром от 15 до 25 км, однако его изучение пока не представляется возможным из-за того, что он расположился на морском дне в проливе Минч, разделяющием острова Льюиса и Харриса.
Ознакомиться с подробностями можно в статье, опубликованной Geological Society of London.
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