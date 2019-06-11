The Bell сообщает об интересе Huawei к российской операционной системе "Аврора", разработанная "Ростелекомом".
Она рассматривается в качестве альтернативы Android, которую запретили устанавливать на новые смартфоны китайского производителя из-за санкций.
Кроме того, как пишет lenta.ru, обсуждался вопрос организации производства части продукции Huawei на территории России.
Напомним, Huawei из-за санкций в связи с торговой войной Китая и США лишен возможности оборудовать свои смартфоны слотами для SD и microSD, а также магазином приложений Google Play.
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