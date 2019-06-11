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СМИ: Лазарев обматерил Лободу на "Премии Муз-ТВ"

, ИА "Амител"
После скандала певица отписалась от Instagram звездного коллеги
Светлана Лобода / Фото: из архива amic.ru

Светлана Лобода / Фото: из архива amic.ru

Один из триумфаторов Евровидения Сергей Лазарев не смог совладать с нервами во время "Премии Муз-ТВ" и прямо на VIP-ложе с использованием нецензурной лексики накричал на певицу Светлану Лободу, сообщает журнал Super.

Коллеги по цеху считают, что причиной конфликта могло стать недовольство тем, что Лобода стала хедлайнером мероприятия, исполнив сразу шесть песен, в то время как Лазареву не удалось продемонстрировать свой свежий номер с европейского конкурса из-за технических проблем.

Конфликт, судя по всему, не смягчили и награды, полученные исполнителями. На следующий день после скандала пользователи Instagram заметили, что "Певица года" Лобода отписалась от автора "Лучшего музыкального альбома" Лазарева, а последний не лайкнул ни одного поста певицы с посещенного ими мероприятия.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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