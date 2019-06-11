Администрация Бийска передала Бийской епархии в безвозмездное пользование здание по адресу ул. Краснооктябрьская, 146, которое будет использоваться как православный центр помощи беременным женщинам и женщинам с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Однако здания и территория сейчас находятся в удручающем состоянии, в связи с чем епархия собирает волонтеров, священников и других неравнодушных жителей наукограда для расчистки территории вокруг строения. Мероприятие стартует в 13:00 15 июня. Перед работами пройдет молебен за всякое благое дело.
Кризисный центр помощи женщинам в Бийске станет первым в Алтайском крае. В нем будут оказывать психологическую поддержку женщинам, которые задумываются об аборте, а также оказывать гуманитарную помощь тем, кому некуда идти после роддома.
Правда, прежде чем его открыть, необходимо будет выполнить целый комплекс работ для приведения здания в нормальное состояние.
Это кровельные и отделочные работы, прокладка и починка коммуникаций, а также подготовка к отопительному сезону.
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