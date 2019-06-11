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ДНК других людей нашли на изъятых у Голунова наркотиках

, ИА "Амител"
Отпечатков журналиста "Медузы" на пакетах с запрещенными веществами не обнаружено
Иван Голунов / Фото: news.yandex.ru

Иван Голунов / Фото: news.yandex.ru

Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного против корреспондента отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова, у которого изъяли в общей сложности девять граммов кокаина и мефедрона, что считается крупным размером.

Как сообщает РИА "Новости", на наркотиках обнаружены ДНК нескольких человек. Отпечатков самого журналиста на пакетиках, в которых хранились запрещенные вещества, не нашли.

Экспертиза вещественных доказательств завершится во вторник, 11 июня. Результаты анализов планируется сразу же опубликовать.

Ранее стало известно, что смывы с рук и анализы на употребление наркотических и психотропных веществ дали отрицательный результат.

О сложившейся ситуации Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова лично доложила президенту Владимиру Путину.

Напомним, Ивана Голунова задержали 6 июня. При личном досмотре и обысках в доме у него обнаружили наркотики. Его подозревают в наркоторговле.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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Комментарии

11.06.2019 09:08
- гость -

а с чего бы они были обнаружены

0  0
11.06.2019 09:15
- гость -

Тупые менты... даже чисто сработать не смогли

0  0
11.06.2019 09:30
- гость -

Если пишешь что-то неуклонно,
Про лазутчиков в общественный карман,
То, ты либо пятая колонна,
Либо, что скорее, наркоман.
Третьего здесь не дано, наверно.
Кто в своём уме попрет на боссов?
Но повисло что-то, стало скверно.
Люди против храмов и отбросов,
Против ментовского беспредела
Встали и подали голоса!
А госпропаганда всё п******,—
«Светлая настала полоса!»
ШНУР

0  0
11.06.2019 09:45
Администратор Барнаула

У парня появился шанс , что дело не спустят на тормозах, 20.06 лидеру ОПГ выходит к народу и он должен быть в белом. Возможно это спасет судьбы сотен невиновных людей, гораздо менее известных, чем Голунов. Тех, кому подбросят наркотики и кого изобьют — завтра. Тех, за кого никто не вступится — просто потому что никто не узнает…


0  0
11.06.2019 09:46
гость

как же больно когда система сама себя за ж..у укусила! Не будет спуска ворам и казнокрадам,зарывайте на даче свои коробки с тазами денег!

0  0
11.06.2019 09:48
- гость -

Хитрый попался.Следователям придётся повозиться с ним.Но ничего,всю цепочку раскроют,и не таких раскалывали.

0  0
11.06.2019 09:53
- гость -

Опытный,зараза,-следов не оставляет.

0  0
11.06.2019 09:55
месный

а сравнивать найденное ДНК с теми кто участвовал в обыске конечно не будут как бы чего не вышло, ага?

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