Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного против корреспондента отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова, у которого изъяли в общей сложности девять граммов кокаина и мефедрона, что считается крупным размером.
Как сообщает РИА "Новости", на наркотиках обнаружены ДНК нескольких человек. Отпечатков самого журналиста на пакетиках, в которых хранились запрещенные вещества, не нашли.
Экспертиза вещественных доказательств завершится во вторник, 11 июня. Результаты анализов планируется сразу же опубликовать.
Ранее стало известно, что смывы с рук и анализы на употребление наркотических и психотропных веществ дали отрицательный результат.
О сложившейся ситуации Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова лично доложила президенту Владимиру Путину.
Напомним, Ивана Голунова задержали 6 июня. При личном досмотре и обысках в доме у него обнаружили наркотики. Его подозревают в наркоторговле.
Комментарии
а с чего бы они были обнаружены
Тупые менты... даже чисто сработать не смогли
Если пишешь что-то неуклонно,
Про лазутчиков в общественный карман,
То, ты либо пятая колонна,
Либо, что скорее, наркоман.
Третьего здесь не дано, наверно.
Кто в своём уме попрет на боссов?
Но повисло что-то, стало скверно.
Люди против храмов и отбросов,
Против ментовского беспредела
Встали и подали голоса!
А госпропаганда всё п******,—
«Светлая настала полоса!»
ШНУР
У парня появился шанс , что дело не спустят на тормозах, 20.06 лидеру ОПГ выходит к народу и он должен быть в белом. Возможно это спасет судьбы сотен невиновных людей, гораздо менее известных, чем Голунов. Тех, кому подбросят наркотики и кого изобьют — завтра. Тех, за кого никто не вступится — просто потому что никто не узнает…
как же больно когда система сама себя за ж..у укусила! Не будет спуска ворам и казнокрадам,зарывайте на даче свои коробки с тазами денег!
Хитрый попался.Следователям придётся повозиться с ним.Но ничего,всю цепочку раскроют,и не таких раскалывали.
Опытный,зараза,-следов не оставляет.
а сравнивать найденное ДНК с теми кто участвовал в обыске конечно не будут как бы чего не вышло, ага?