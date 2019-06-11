Футболисты Александр Кокорин ("Зенит") и Павел Мамаев ("Краснодар") рассказали, чего ждут от апелляции на приговор, которую рассмотрит 13 июня Мосгорсуд, сообщает газета "Известия".
Как выяснилось, спортсмены не испытывают особого оптимизма и готовятся к переезду в колонию.
Мамаев, например, подсчитал, что если ничего не изменится, то он сможет выйти на свободу 10 ноября – в День полиции.
"Он говорит, что переезд в колонию станет сменой обстановки – время пойдет быстрее, и там можно будет больше заниматься спортом, – поделился член ОНК Москвы Иван Мельников. – А о том, куда именно его отправят, он особо не думает".
Кокорин также готовится к тому, что приговор не пересмотрят.
"Он говорит, что от апелляционной инстанции ничего не ждет, а хочет ясности – куда его пошлют", – уточняет Мельников.
Некоторое время назад футболист загорелся идеей на свои средства переоборудовать спортзал СИЗО, приобретя в него беговую дорожку и другие полезные тренажеры, но получил отказ, что его расстроило.
Напомним, Кокорин получил наказание в виде 1 года и 6 месяцев колонии общего режима. Его брату Кириллу Кокорину назначено аналогичное наказание. Его признали виновным в хулиганстве.
Павел Мамаев и Александр Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев колонии общего режима.
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