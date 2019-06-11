Пенсионный фонд за 2018 год принял 170,5 тысячи решений об отказе в назначении пенсии, сообщает "Российская газета". При этом абсолютное большинство из них связано с отсутствием оснований.
6% из них касаются досрочной пенсии. ПФР разъясняет, что для начисления таковой нужно не только иметь опыт в определенной профессии, но и проработать в ней необходимое время.
Так, на подземных работах требуемый стаж составляет 10 лет (уход на пенсию в 50 лет), а лесозаготовках – 12,5 лет (55 лет).
Женщинам необходимо проработать в горячих цехах 7,5 лет, чтобы уйти на покой в 45 лет, в лесозаготовках – 10 лет (50 лет).
Для машинистов и отдельных категорий работников на железнодорожном транспорте и в метро, на судах морского и речного флота предусмотрен стаж 12,5 лет (55 лет) у мужчин и 10 лет (50 лет) у женщин.
Также раньше на пенсию могут уйти врачи и медперсонал, после работы 25 лет в сельской местности или 30 лет – в городе, учителя – после 25 лет.
Льготы предусмотрены и опекунам инвалидов с детства. Для мужчин нужен стаж 20 лет, а для женщин – 15.
При этом пенсионный возраст для опекунов уменьшается на один год за каждые полтора года опеки.
Матери-героини, родившие не менее пяти детей, могут уйти на пенсию в 50 лет, если имеют страховой стаж как минимум 15 лет.
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