По данному факту проводится проверка / Фото: 04.мвд.рф
Жителя Горно-Алтайска подозревают в повреждении имущества местной фирмы во время ожидания жены с корпоратива.
Как сообщили в республиканском МВД, в полицию обратился директор ООО, который рассказал, что неизвестные повредили два рекламных баннера и металлические ворота предприятия. Сумма причиненного ущерба, по оценке заявителя, составила 25 тысяч рублей.
Вскоре правоохранители установили, что имущество предприятия повредил ранее судимый 39-летний горожанин. Он сознался в содеянном.
"В ходе разбирательства установлено, что накануне на предприятии проходило корпоративное торжество. Веселье продлилось до поздней ночи. Вечером, не дождавшись возвращения супруги с работы, горожанин направился на предприятие, но охранник отказался впускать на территорию постороннего человека. Испытывая чувство ревности и злости, гражданин погнул металлические прутья ворот, а также сорвал и разорвал висевшие на ограждении баннеры, после чего скрылся", – уточняют в полиции.
По данному факту проводится проверка.
Комментарии
Вообще вопросы то к бабе, причем здесь предприятие? Значит не хотела домой