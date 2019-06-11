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Рейсы в Крым открывают из Барнаула

, ИА "Амител"
Вылеты из краевой столицы будут осуществляться по субботам
Обратные рейсы будут осуществляться по четвергам / Фото: aeronef.net

Обратные рейсы будут осуществляться по четвергам / Фото: aeronef.net

Прямые рейсы из Барнаула в Симферополь открывает с 15 июня авиакомпания "ИрАэро".

"Вылеты из столицы Алтайского края (с посадкой в Домодедово) будут осуществлять по субботам в 6 часов, обратные рейсы – по четвергам. Помимо Симферополя "ИрАэро" также выполняет рейсы в Анапу и Сочи", – сообщает пресс-служба краевого правительства.

Справочную информацию можно получить по бесплатному номеру 8-800-550-60-63.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

11.06.2019 09:51
- гость -

А что цену не пишем? Чтобы радость не портить?))

0  0
11.06.2019 09:52
Kimi

А зачем посадка в Домодедово??? Прямо в Симф что мешает долететь? Дальность ВС позволит...

0  0
11.06.2019 09:54
Kimi

Стоп, или это уже существующий IO705? Который сейчас только до Домодедово летает...

0  0
11.06.2019 09:58
- гость -

Очень и очень хорошая новость. Рейсы в Крым нам нужны, но за те деньги что просят за перелет, летать в Крым себе может себе позволить только та категория граждан, билеты которым покупает государство за счет остальных налогоплательщиков.

0  0
11.06.2019 09:58
Оля

Да по такой цене наврятли кто полетит!!! 44т.р. на одного туда-обратно в Крым...

0  0
11.06.2019 10:10
Kimi

Вообще в Симферополь уже есть прямой рейс по вторникам. Северный ветер летает.

0  0
11.06.2019 10:14
Санёк

Они знают что такое прямой рейс или нет?)

0  0
11.06.2019 10:24
- гость -

вместо 4,5 ч. лететь 7, чем думают?

0  0
11.06.2019 10:25
Kimi

наверное поэтому и ценник такой конский конь
лишняя посадка, лишние сборы лишняя дальность
прогорят они с таким рейсом

0  0
11.06.2019 10:31
- гость -

11.06.2019 09:58
Оля, вы либо считать не умеете, либо смотрите в какой то левой компании. В компании ИРАЭРО на сайте билет стоит 17000 в одну сторону, и 17000 обратно. Итого 34000р. Да. Соглашусь, недешево. Можно если покопаться найти так же через Москву с ожиданием на 1,5-2 тысячи дешевле. Один фиг через Москву лететь

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