Прямые рейсы из Барнаула в Симферополь открывает с 15 июня авиакомпания "ИрАэро".
"Вылеты из столицы Алтайского края (с посадкой в Домодедово) будут осуществлять по субботам в 6 часов, обратные рейсы – по четвергам. Помимо Симферополя "ИрАэро" также выполняет рейсы в Анапу и Сочи", – сообщает пресс-служба краевого правительства.
Справочную информацию можно получить по бесплатному номеру 8-800-550-60-63.
Комментарии
А что цену не пишем? Чтобы радость не портить?))
А зачем посадка в Домодедово??? Прямо в Симф что мешает долететь? Дальность ВС позволит...
Стоп, или это уже существующий IO705? Который сейчас только до Домодедово летает...
Очень и очень хорошая новость. Рейсы в Крым нам нужны, но за те деньги что просят за перелет, летать в Крым себе может себе позволить только та категория граждан, билеты которым покупает государство за счет остальных налогоплательщиков.
Да по такой цене наврятли кто полетит!!! 44т.р. на одного туда-обратно в Крым...
Вообще в Симферополь уже есть прямой рейс по вторникам. Северный ветер летает.
Они знают что такое прямой рейс или нет?)
вместо 4,5 ч. лететь 7, чем думают?