Премьер-министр России Дмитрий Медведев 10 июня посетил Европейскую организацию ядерных исследований (ЦЕРН), сообщает Regnum.
Он побывал внутри Большого адронного коллайдера и осмотрел детектор эксперимента ATLAS.
Также глава российского правительства пообщался с учеными из России, которые работают в ЦЕРН.
Медведев уточнил, что давно хотел посетить ЦЕРН, в том числе и потому, что вклад России в создание Большого адронного коллайдера "весьма внушителен".
По его словам, ученые ЦЕРН сумели достигнуть беспрецедентных успехов, и дело тут даже не в многочисленных премиях, в том числе и Нобелевской.
Напомним, что в конце 2018 года работы на Большом адронном коллайдере остановили на два года, чтобы модернизировать установку и повысить светимость коллайдера.
После модернизации появится возможность проводить еще более серьезные эксперименты, для которых сейчас не хватает производительности. Для коллайдера изготовят и установят новые магниты, улучшат электропитание.
Предполагается, что после модернизации БАК будет работать в течение трех лет в условиях высокой светимости. По мнению ученых, это позволит получить значительные результаты в новых экспериментах.
Комментарии
чтоб его туда засосало
А где от него селфи*?! Так на ДАМ не похоже, что не выставил...
Сколько же там наворочено всего,сколько денег народов европы угрохано,а бозонов с мезонами так и не поймали,одни распады.Коллайдер не работает уже сколько лет,про него общественность уже и забыла,даже прогрессивная.А как его модернизируют,он ещё три года поработает и его на цветмет разберут.