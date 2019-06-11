Результаты первых ЕГЭ огласили в Алтайском крае – речь идет об экзаменах по литературе и географии, которые сдавали 25 мая.
По данным регионального Минобрнауки, в Алтайском крае литературу выбрали более 800 человек, двое из которых получили наивысший балл. В ЕГЭ по географии приняли участие около 400 человек. Максимальное количество баллов набрал выпускник барнаульской школы №125 с углубленным изучением отдельных предметов Антон Волочаев.
Это первый 100-балльный результат по географии за последние три года.
Что касается минимального количества баллов, которое необходимо было набрать участнику ЕГЭ для поступления в вуз, то по географии он составляет 37 баллов, а по литературе – 32.
Пересдать экзамены можно в резервный день, который по этим предметам назначен на 17 июня. 1 июля – резервный день для сдачи всех предметов.
Также отметим, что не позднее 12 июня объявят результаты по профильной математике.
Персональные результаты участников ЕГЭ на территории Алтайского края доступны через Федеральный сервис ознакомления с результатами участников ЕГЭ, опубликованный на официальном портале ЕГЭ, и Региональный сервис просмотра индивидуальных результатов ГИА 2019 года.
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