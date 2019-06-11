Средний размер ипотеки в России в 2019 году превысил 2,5 млн рублей, установив новый рекорд, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование бюро кредитных историй "Эквифакс".
За месяц рост показателя составил 1,3%, в то время как за год – 18%. По словам гендиректора бюро Олега Лагуткина, показатель вне зависимости от сезона длительное время демонстрирует восходящий тренд.
Стоит отметить, что общий объем выданных ипотечных кредитов в апреле составил 108,6 млрд рублей, что выше, чем за аналогичный период прошлого года на 5,4%.
В то же самое время за год значительно уменьшилась выдача ипотеки в количественном показателе. Он продемонстрировал спад на 10,5%.
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