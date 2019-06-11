Также у подозреваемого обнаружили наркотики синтетического и растительного происхождения / Фото: 22.мвд.рф
Молодой житель Томска задержан в Барнауле по подозрению в сбыте наркотических средств в особо крупном размере, сообщили в региональном главке МВД России.
"В рамках спецоперации полицейские задержали жителя города Томска 1996 года рождения, который предпринял попытку сбыть партию наркотических средств путем организации так называемых тайников-закладок. При задержании полицейские изъяли у подозреваемого десять свертков с наркотическим веществом общей массой более ста граммов. Подготовленный к сбыту товар молодой человек спрятал в кармане куртки и в сумке", – уточняют в правоохранительном ведомстве.
В арендованной квартире полицейские во время обыска изъяли еще более килограмма двухсот граммов различных наркотических средств синтетического и растительного происхождения, в том числе кокаин.
В ГУ МВД добавляют, что партия наркотиков предназначалась для распространения в разных районах краевой столицы. Кроме того, в ходе обыска полицейские изъяли упаковочный материал, электронные весы, банковские карты и оргтехнику.
В общей сложности из незаконного оборота полицейские изъяли более 1300 граммов различных наркотических веществ.
В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела о покушении на незаконный сбыт наркотических средств и незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере.
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