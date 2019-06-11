Жители Барнаула жалуются на невозможность попасть к врачам детского отделения барнаульской поликлиники № 12 (ул. Суворова, 4), чтобы пройти медкомиссию для поступления в учебные учреждения, а также для получения путевок в детский сад или летний лагерь. Об этой ситуации публично рассказали активисты партии ЛДПР.

"В 6 утра возле больницы можно увидеть толпу. Люди вынуждены с вечера или ночи занимать очередь к лору, окулисту, хирургу, неврологу и другим узким специалистам. Дело в том, что так называемый профдень у них всего один в неделю, а в другие дни врачи категорически отказываются принимать. Обследования затягиваются, сроки срываются", – рассказали в партии.

Люди жалуются, что в день выдается всего 5 талонов, поэтому очередь приходится заниматься еще накануне вечером.

"Сын проходит медкомиссию для поступления. Для этого необходимо пройти медосмотр – педиатра и узких специалистов. Лор, окулист, стоматолог принимают исключительно по четвергам. Для того чтобы взять талон, необходимо встать в два часа ночи и занять очередь в регистратуру. Многие идут к заведующей, но она только разводит руками", – говорит в видеообращении к ЛДПР жительница Барнаула Олеся Гродникова.

Координатор Центрального районного отделения ЛДПР Петр Кайдаш собрал подписи под коллективным обращением родителей. Депутат фракции ЛДПР в Барнаульской городской думе Дмитрий Ворсин направит их в краевой Минздрав и прокуратуру с требованием решить проблему.

Как сообщили порталу Amic.ru в краевом Минздраве во вторник, 11 июня, на место выехала главный педиатр Алтайского края Маргарита Федченко. Об итогах ее проверки будет сообщено дополнительно.

В ведомстве пояснили, что проблема нехватки талонов была в конце мая, так как началось массовое оформление детей в детские сады, школы и летние оздоровительные лагеря. В поликлинике уже пересмотрели расписание специалистов и выделили дополнительные талоны. Сейчас такой проблемы нет, пациентов, которым талонов не хватает, направляют к специалистам в Диагностический центр Алтайского края и Алтайский краевой центр охраны детства и материнства, заверили в Минздраве.

Сейчас в поликлинике отоларинголог, офтальмолог, хирург, детский невролог работают по совместительству на 0,25 ставки. Отоларинголог и офтальмолог принимают во вторник (детей до первого года жизни) и четверг с 16:00 до 18:00 часов. Хирург и детский невролог ведут ежедневный прием.