Порядок выезда детей из России изменится с 12 июня 2019 года, сообщает ТАСС.
Главное изменение заключается в исключении пограничных органов из перечня ведомств, куда можно подать заявление о несогласии на выезд из РФ несовершеннолетнего гражданина РФ.
Соответствующие документы продолжат принимать подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России по месту жительства родителя, усыновителя или опекуна ребенка.
Кроме того, заявление можно будет подать в дипломатические представительства или консульства РФ за рубежом.
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