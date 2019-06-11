Председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко провел встречу с молодыми главами поселений, муниципальными депутатами и активистами из Алтайского и Красноярского края, Новосибирской и Кемеровской областей, Республики Башкортостан и других регионов страны. Общение состоялось в первый день молодежного управленческого форума АТР в понедельник, 10 июня.
Александр Романенко рассказал о деятельности АКЗС комитетов и фракций, нюансах принятия региональных законов, работе с федеральным законодательством, взаимодействии с депутатами разных уровней.
"За 25 лет мы приняли более 2,5 тысячи законов. Краевой парламент проходил самые разные этапы – становления, меняющегося федерального законодательства, рождалась система организации муниципального управления. Сейчас систему региональных законов можно назвать устоявшейся. Большая часть работы сегодня заключается в их корректировке. За год краевой парламент принимает порядка 200 законов и постановлений", – сказал спикер парламента.
Он подчеркнул, что у АКЗС есть большой кадровый резерв: в регионе 1600 населенных пунктов и семь тысяч депутатов различных уровней.
Александр Романенко ответил на вопросы организации работы на местах.
Также с участниками АТР пообщались председатель комитета АКЗС по социальной политике Татьяна Ильюченко и депутат Денис Голобородько, глава Залесовского района Александр Пластеев, глава Первомайского района Александр Иванов, депутаты Барнаульской городской думы, члены Палаты молодых законодателей при Совете Федерации.
В остальные дни на площадке "Муниципальный локомотив" будут работать в роли экспертов депутаты АКЗС, руководители краевых министерств, управлений и департаментов, преподаватели алтайских вузов.
Так, глава правового комитета Андрей Осипов расскажет о законодательной работе в сфере административных правонарушений. Председатель комитета по местному самоуправлению Борис Трофимов – об актуальных вопросах МСУ. Зампредседателя бюджетного комитета Александр Молотов объяснит, как формируются муниципальные бюджеты. Денис Голобородько расскажет о работе краевого депутата в округе и взаимодействии с депутатами разных уровней.
Комментарии
А он рассказал чьи они интересы защищают, почему при их правлении население нищает...
А зачем?
Вдумайтесь в цифру за 25 лет 2500 законов!!!!! Макулатурщики, завалили всех своими приписками, для разных людей разные решения законов. И ведь с пеной у рта будет утверждать что для народа все печется, Заснули бы с Медведевым на 25 лет лучше в берлоге и не ухудшали жизнь остальным.
"Шумим, братец, шумим..."
Много шума из ничего.